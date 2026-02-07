https://ria.ru/20260207/slutskiy-2072938250.html
США давно пора сделать выводы относительно Зеленского, заявил Слуцкий
2026-02-07T21:45:00+03:00
Слуцкий: США давно пора сделать выводы о недоговороспособности Зеленского
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США давно пора сделать выводы относительно преступной недоговороспособности Владимира Зеленского, он до последнего пытается сохранить свою власть даже ценой сотен тысяч жертв и потери суверенитета, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Позиция Киева
в отношении вывода войск из Донбасса
после переговоров в Абу-Даби
не изменилась, заявлял ранее Владимир Зеленский
.
"Зеленский до последнего пытается сохранить свою власть. Даже ценой сотен тысяч жертв, потери государственности и суверенитета, введения внешнего управления и диктатуры. Вашингтону
давно пора сделать выводы относительно преступной недоговороспособности укрофюрера", - написал Слуцкий
в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что Зеленский делает априори неприемлемые и абсурдные заявления с точки зрения целей достижения устойчивого мира в украинском конфликте.
"Мол, ВСУ
из Донбасса не уйдут, "стоим, где стоим", а Крым
останется украинским. На фоне фактического "режима тишины" двух раундов в Абу-Даби перформанс Зеленского перед СМИ выглядит как саботаж переговорных усилий, в том числе американской стороны", - добавил глава думского комитета.
По мнению Слуцкого, Зеленский хочет максимально затянуть процесс, рассчитывая на внутриполитические изменения в Соединенных Штатах, и чем меньше дней до выборов в конгресс США, тем наглее становится он.
"Но ставка Зеленского на "благоприятные" для киевского режима перемены в США
обречена на проигрыш. Положение ВСУ на фронте делает для бандеровцев "торг неуместным". И чем дольше Зеленский тянет время, подстрекаемый европейской партии войны, тем больше будут потери. Абсолютно "людоедский подход" к своим же гражданам", - подытожил политик.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине
с участием делегаций России
, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.