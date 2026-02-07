Рейтинг@Mail.ru
21:45 07.02.2026
США давно пора сделать выводы относительно Зеленского, заявил Слуцкий
в мире
сша
донбасс
владимир зеленский
абу-даби
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
вооруженные силы украины
сша
донбасс
абу-даби
в мире, сша, донбасс, владимир зеленский, абу-даби, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, США, Донбасс, Владимир Зеленский, Абу-Даби, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США давно пора сделать выводы относительно преступной недоговороспособности Владимира Зеленского, он до последнего пытается сохранить свою власть даже ценой сотен тысяч жертв и потери суверенитета, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась, заявлял ранее Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский резко высказался о ситуации в энергетике на Украине
Вчера, 20:24
"Зеленский до последнего пытается сохранить свою власть. Даже ценой сотен тысяч жертв, потери государственности и суверенитета, введения внешнего управления и диктатуры. Вашингтону давно пора сделать выводы относительно преступной недоговороспособности укрофюрера", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Зеленский делает априори неприемлемые и абсурдные заявления с точки зрения целей достижения устойчивого мира в украинском конфликте.
"Мол, ВСУ из Донбасса не уйдут, "стоим, где стоим", а Крым останется украинским. На фоне фактического "режима тишины" двух раундов в Абу-Даби перформанс Зеленского перед СМИ выглядит как саботаж переговорных усилий, в том числе американской стороны", - добавил глава думского комитета.
По мнению Слуцкого, Зеленский хочет максимально затянуть процесс, рассчитывая на внутриполитические изменения в Соединенных Штатах, и чем меньше дней до выборов в конгресс США, тем наглее становится он.
"Но ставка Зеленского на "благоприятные" для киевского режима перемены в США обречена на проигрыш. Положение ВСУ на фронте делает для бандеровцев "торг неуместным". И чем дольше Зеленский тянет время, подстрекаемый европейской партии войны, тем больше будут потери. Абсолютно "людоедский подход" к своим же гражданам", - подытожил политик.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский выступил с громким заявлением после ударов ВС России
Вчера, 16:43
 
В миреСШАДонбассВладимир ЗеленскийАбу-ДабиЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВооруженные силы Украины
 
 
