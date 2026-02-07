Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/slutskij-2072841140.html
Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю
Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю - РИА Новости, 07.02.2026
Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T05:14:00+03:00
2026-02-07T05:14:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069918094.html
https://ria.ru/20260129/tsivileva-2071056903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю

РИА Новости: Слуцкий предложил инициативы для поддержки сельской торговли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку сельской торговли, включая субсидии и лизинговые программы, цифровизацию, закупку кассового и торгового оборудования, а также компенсацию стоимости на электроэнергию.
"В большом городе сложно представить, как сельские жители ездят за продуктами за десятки километров. Именно поэтому мы готовим обращение в правительство РФ с предложением совместно проработать инициативы по поддержке сельской торговли", - заявил РИА Новости Слуцкий.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия лидирует во многих направлениях в сельского хозяйства, заявил Путин
23 января, 16:46
Парламентарий отметил, что среди ключевых инициатив: субсидии и лизинговые программы на автолавки, хлебные фургоны и иные форматы мобильной логистики, поддержка цифровизации, закупка кассового и торгового оборудования, оборудования точек связи с помощью государственных грантов, льготный налоговый режим для объектов сельской торговли, компенсация стоимости на электроэнергию, а также полное или частичное субсидирование ставок эквайринга для сельских магазинов с выручкой до 1 миллиона рублей в месяц.
"Необходимо признать сельскую торговлю и кооперацию социально значимой инфраструктурой. Ведь сохранить торговлю на селе - значит сохранить само село и доступную и комфортную жизнь в нем", - заключил лидер партии.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ветераны СВО хотят заниматься сельским хозяйством, заявила Цивилева
29 января, 18:06
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала