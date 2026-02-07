https://ria.ru/20260207/slutskij-2072841140.html
Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку... РИА Новости, 07.02.2026
россия
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку сельской торговли, включая субсидии и лизинговые программы, цифровизацию, закупку кассового и торгового оборудования, а также компенсацию стоимости на электроэнергию.
"В большом городе сложно представить, как сельские жители ездят за продуктами за десятки километров. Именно поэтому мы готовим обращение в правительство РФ
с предложением совместно проработать инициативы по поддержке сельской торговли", - заявил РИА Новости Слуцкий
.
Парламентарий отметил, что среди ключевых инициатив: субсидии и лизинговые программы на автолавки, хлебные фургоны и иные форматы мобильной логистики, поддержка цифровизации, закупка кассового и торгового оборудования, оборудования точек связи с помощью государственных грантов, льготный налоговый режим для объектов сельской торговли, компенсация стоимости на электроэнергию, а также полное или частичное субсидирование ставок эквайринга для сельских магазинов с выручкой до 1 миллиона рублей в месяц.
"Необходимо признать сельскую торговлю и кооперацию социально значимой инфраструктурой. Ведь сохранить торговлю на селе - значит сохранить само село и доступную и комфортную жизнь в нем", - заключил лидер партии.