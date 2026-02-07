Рейтинг@Mail.ru
На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение
23:34 07.02.2026
На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на подмосковный реабилитационный центр, в котором в ходе журналистского расследования корреспонденту... РИА Новости, 07.02.2026
2026
На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение

СК завел дело на подмосковный медцентр, где журналисту пытались вколоть препарат

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на подмосковный реабилитационный центр, в котором в ходе журналистского расследования корреспонденту насильно попытались вколоть неизвестный препарат, сообщили в СК РФ.
В ведомстве отметили, что в эфире одного из федеральных телеканал сообщалось, что в Подмосковье в ходе журналистского расследования работники реабилитационного центра попытались насильно вколоть неизвестный препарат корреспонденту. По словам журналистов, данный центр ведет незаконную деятельность, оказывая услуги по лечению совершенно здоровых людей, против их желания.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции
Вчера, 23:02
"По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
В СК РФ добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
Вчера, 23:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
