На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение
На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение - РИА Новости, 07.02.2026
На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на подмосковный реабилитационный центр, в котором в ходе журналистского расследования корреспонденту... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T23:34:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
2026
На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение
СК завел дело на подмосковный медцентр, где журналисту пытались вколоть препарат