На подмосковный медцентр завели дело за насильственное лечение

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на подмосковный реабилитационный центр, в котором в ходе журналистского расследования корреспонденту насильно попытались вколоть неизвестный препарат, сообщили в СК РФ.