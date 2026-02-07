Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медуниверситета в Уфе, сообщает ведомство.
"Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета в Республике Башкортостан... Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении на платформе Max.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.