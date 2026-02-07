Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/sk-2072941196.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе - РИА Новости, 07.02.2026
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:24:00+03:00
2026-02-07T22:24:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
александр бастрыкин
ирина волк
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181133_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_3662efa5ebe9f7ac23e221931095bb42.jpg
https://ria.ru/20260207/ufa-2072925119.html
россия
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181133_163:0:2439:1707_1920x0_80_0_0_62ab8277c5811bbc78788d693099c13f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика башкортостан, александр бастрыкин, ирина волк, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Александр Бастрыкин, Ирина Волк, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении в общежитии в Уфе

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медуниверситета в Уфе, сообщает ведомство.
"Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета в Республике Башкортостан... Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении на платформе Max.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.
Автомобили сотрудников полиции у общежития в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Власти Башкирии связались с родными иностранных студентов после ЧП в Уфе
Вчера, 19:10
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанАлександр БастрыкинИрина ВолкУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала