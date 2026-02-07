Рейтинг@Mail.ru
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/sk-2072939604.html
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги - РИА Новости, 07.02.2026
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги, также пострадали двое находившихся рядом подростков, сообщает ГСУ СК России по Московской РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:01:00+03:00
2026-02-07T22:01:00+03:00
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_0:63:3104:1809_1920x0_80_0_0_35ad860e7ce08595a6b57bc1ed23a7da.jpg
https://ria.ru/20260207/sk-2072928821.html
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1947efc0b23287b088a4cedda27b3515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги

СК: житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги, также пострадали двое находившихся рядом подростков, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
"Седьмого февраля текущего года в экстренные службы поступила информация о том, что в квартире, расположенной по улице Красный Текстильщик в городе Серпухове, мужчина, доставая в кладовой банку, опрокинул бутыль с азотной кислотой, в результате чего получил ожоги. Поблизости в момент произошедшего находился 16-летний сын мужчины с другом. Оба получили повреждения", - говорится в сообщении на платформе Max.
В главке отметили, что пострадавшие госпитализированы. ГСУ СК России по Московской области организовало доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияСерпуховРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала