https://ria.ru/20260207/sk-2072939604.html
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги - РИА Новости, 07.02.2026
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги, также пострадали двое находившихся рядом подростков, сообщает ГСУ СК России по Московской РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:01:00+03:00
2026-02-07T22:01:00+03:00
2026-02-07T22:01:00+03:00
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_0:63:3104:1809_1920x0_80_0_0_35ad860e7ce08595a6b57bc1ed23a7da.jpg
https://ria.ru/20260207/sk-2072928821.html
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1947efc0b23287b088a4cedda27b3515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги
СК: житель Серпухова опрокинул бутылку с азотной кислотой и получил ожоги