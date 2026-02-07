https://ria.ru/20260207/sk-2072928821.html
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной - РИА Новости, 07.02.2026
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной
Следователи СК РФ возбудили дело против матери, оставившей младенца в общественной уборной в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T19:42:00+03:00
2026-02-07T19:42:00+03:00
2026-02-07T19:42:00+03:00
происшествия
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260207/chp-2072902832.html
https://ria.ru/20260207/ufa-2072902121.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной
СК: в ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили дело против матери, оставившей младенца в общественной уборной в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением младенца в общественной уборной", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что в субботу в общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района обнаружен новорожденный.
"В кратчайшие сроки была установлена роженица, ей оказалась местная жительница 2004 года рождения, которая скрывала беременность", - пояснила Марковская.
Уточняется, что, почувствовав схватки, женщина отправилась в общественный туалет, где родила девочку, после чего бросила младенца в яму.
"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ
(покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - уточнила собеседник агентства.
Сообщается, что сейчас младенец находится больнице, где ему оказывается необходимая помощь.