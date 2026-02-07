В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной

ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили дело против матери, оставившей младенца в общественной уборной в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением младенца в общественной уборной", - сообщила Марковская.

Она уточнила, что в субботу в общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района обнаружен новорожденный.

"В кратчайшие сроки была установлена роженица, ей оказалась местная жительница 2004 года рождения, которая скрывала беременность", - пояснила Марковская.

Уточняется, что, почувствовав схватки, женщина отправилась в общественный туалет, где родила девочку, после чего бросила младенца в яму.

"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - уточнила собеседник агентства.