19:42 07.02.2026
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной
происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной

СК: в ЛНР возбудили дело после обнаружения младенца в общественной уборной

ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили дело против матери, оставившей младенца в общественной уборной в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением младенца в общественной уборной", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что в субботу в общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района обнаружен новорожденный.
"В кратчайшие сроки была установлена роженица, ей оказалась местная жительница 2004 года рождения, которая скрывала беременность", - пояснила Марковская.
Уточняется, что, почувствовав схватки, женщина отправилась в общественный туалет, где родила девочку, после чего бросила младенца в яму.
"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - уточнила собеседник агентства.
Сообщается, что сейчас младенец находится больнице, где ему оказывается необходимая помощь.
