Сотрудники СК по Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз в зону СВО

"Офицеры следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике совместно с кадетами профильных классов Следственного комитета организовали отправку гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В составе груза генераторы и автономные обогреватели для обеспечения энергией и теплом в полевых условиях, специальные противодроновые приборы, направленные на повышение безопасности личного состава, а также окопные свечи и маскировочные сети, изготовленные руками кадетов и школьников.