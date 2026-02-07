https://ria.ru/20260207/sk-2072922963.html
Сотрудники СК по Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз в зону СВО
Сотрудники следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз участникам специальной военной операции, сообщил СК России. РИА Новости, 07.02.2026
НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз участникам специальной военной операции, сообщил СК России.
"Офицеры следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике совместно с кадетами профильных классов Следственного комитета организовали отправку гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В составе груза генераторы и автономные обогреватели для обеспечения энергией и теплом в полевых условиях, специальные противодроновые приборы, направленные на повышение безопасности личного состава, а также окопные свечи и маскировочные сети, изготовленные руками кадетов и школьников.