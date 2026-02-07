https://ria.ru/20260207/sinoptik-2072858061.html
В Москве в субботу ожидается небольшой снег
В Москве в субботу ожидается небольшой снег
В Москве в субботу ожидается небольшой снег
Облачная погода, небольшой снег, температура воздуха до минус 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды...
В Москве в субботу ожидается небольшой снег
Синоптик Тишковец: в Москве в субботу ожидается облачная погода и небольшой снег
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, температура воздуха до минус 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные в Центральной России морозы отступят. В течение субботы синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта. Ожидается преобладание облачной погоды, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха минус 5 - минус 8, что соответствует климатической норме", - рассказал Тишковец
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 742 миллиметра ртутного столба.
"В воскресенье под утро, при прояснениях, до минус 11 - минус 14, в дневное время – около минус 10. Высота снежного покрова – полметра", - добавил он.
Тишковец подчеркнул, что в феврале больше не ожидается экстремальных холодов, а во второй половине месяца будет гораздо теплее климатической нормы.