В Москве в субботу ожидается небольшой снег

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, температура воздуха до минус 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "В выходные в Центральной России морозы отступят. В течение субботы синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта. Ожидается преобладание облачной погоды, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха минус 5 - минус 8, что соответствует климатической норме", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 742 миллиметра ртутного столба.

« "В воскресенье под утро, при прояснениях, до минус 11 - минус 14, в дневное время – около минус 10. Высота снежного покрова – полметра", - добавил он.