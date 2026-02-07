https://ria.ru/20260207/simonyan-2072936062.html
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера... РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.
Медиаменеджер написала в канале
на платформе Max, что ее поразила и порадовала история с воспитательницами из оренбургского Бугуруслана
Лией Галеевой и Людмилой Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
«
"Учреждаю премию имени Тиграна (Кеосаяна
— Прим. ред.). Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама", — сказала Симоньян.
Она добавила, что размер премии составит миллион рублей. Она будет выдаваться по мере появления таких историй и людей не реже, чем десять раз в год.
В четверг днем мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".