Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Медиаменеджер написала в канале на платформе Max, что ее поразила и порадовала история с воспитательницами из оренбургского Бугуруслана Лией Галеевой и Людмилой Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

« "Учреждаю премию имени Тиграна ( Кеосаяна — Прим. ред.). Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама", — сказала Симоньян.

Она добавила, что размер премии составит миллион рублей. Она будет выдаваться по мере появления таких историй и людей не реже, чем десять раз в год.