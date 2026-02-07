Рейтинг@Mail.ru
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна
21:23 07.02.2026 (обновлено: 23:51 07.02.2026)
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 07.02.2026
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера... РИА Новости, 07.02.2026
бугуруслан
тигран кеосаян
маргарита симоньян
общество
Бугуруслан, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.
Медиаменеджер написала в канале на платформе Max, что ее поразила и порадовала история с воспитательницами из оренбургского Бугуруслана Лией Галеевой и Людмилой Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна
6 февраля, 21:14
6 февраля, 21:14
«
"Учреждаю премию имени Тиграна (Кеосаяна — Прим. ред.). Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама", — сказала Симоньян.
Она добавила, что размер премии составит миллион рублей. Она будет выдаваться по мере появления таких историй и людей не реже, чем десять раз в год.
В четверг днем мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
6 февраля, 21:12
6 февраля, 21:12
 
Бугуруслан, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян
 
 
