Посол России рассказал о реакции Швеции на притязания США на Гренландию

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В шведском обществе заговорили об усилении обороны и "европейского компонента" НАТО из-за притязаний США на датскую автономию Гренландии, поделился мнением в интервью с РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Ситуация с Гренландией вызвала в шведском обществе дискуссию о необходимости усиливать "европейский компонент" НАТО, развивать собственную оборонную промышленность, формируя тем самым противовес Вашингтону, национальные интересы которого, как оказалось, могут быть разнонаправленными по отношению к интересам Европы", - сказал глава дипмиссии.
Собеседник агентства добавил, что датско-американский спор вокруг Гренландии стал одной из самых актуальных новостных тем в Швеции.
"Это не удивительно. Шведы и датчане - скандинавы, которые принадлежат к единой североевропейской общности и традиционно поддерживают друг друга. Но у нынешней ситуации - особый колорит: второй стороной этого спора являются США, на которые Стокгольм в значительной степени ориентируется в своей внешней политике", - отметил Беляев.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
