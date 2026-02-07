Рейтинг@Mail.ru
12:18 07.02.2026
в мире, украина, швеция, евросоюз, сергей беляев, нато
В мире, Украина, Швеция, Евросоюз, Сергей Беляев, НАТО
Сделка по шведским истребителям Gripen маловероятна, заявил посол в Швеции

Посол Беляев: на сделку по поставке Киеву шведских истребителей Gripen нет денег

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron ThomassonШведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron Thomasson
Шведский истребитель Gripen . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сделка по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen маловероятна - на нее нет денег ни у Украины, ни у Швеции, ни у ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в октябре 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
Вчера, 03:36
"Денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей для Украины нет и у Швеции. На пути к реализации этой потенциальной сделки так много препятствий и неопределенностей, что всерьез говорить о ее скором переходе в практическую плоскость явно не приходится", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что переход на шведскую платформу с учетом инвестиций в вооружение, инфраструктуру и обучение пилотов обойдется Киеву в десятки миллиардов долларов.
"Без масштабного и устойчивого внешнего финансирования это просто невозможно. При этом ни ЕС, ни отдельные страны-доноры, включая Швецию, не готовы взять на себя обязательства по оплате данной сделки. Отсюда - маниакальное стремление Стокгольма использовать для оплаты Gripen для Украины замороженные в Европе российские активы. Но реализовать эту мошенническую схему пока не получается", - сказал Беляев.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине
Вчера, 08:58
По словам главы дипмиссии, другие факторы, снижающие вероятность осуществления сделки - ограниченные производственные мощности компании Saab, выпускающей эти самолета, а также параллельный интерес Киева к французским истребителям Rafale.
"Все эти факторы позволяют классифицировать декларацию о намерениях по Gripen скорее как политический сигнал Стокгольма о готовности поддерживать режим Зеленского до бесконечности, нежели чем детально проработанные договоренности о шведском участии в модернизации украинских ВВС", - заключил посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина ждет крупнейшие поставки средств ПВО из Швеции
2 февраля, 12:51
 
