https://ria.ru/20260207/shvetsija-2072835602.html
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов - РИА Новости, 07.02.2026
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026-2027 годах королевство собирается выделить Киеву... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:36:00+03:00
2026-02-07T03:36:00+03:00
2026-02-07T03:36:00+03:00
в мире
украина
стокгольм (город)
киев
сергей беляев
вооруженные силы украины
нато
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c4f87d9d1e611a0c60ec20e5bd1078a2.jpg
https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019469122.html
https://ria.ru/20250806/shvetsiya-2033689692.html
https://ria.ru/20260205/shvetsiya-2072480448.html
украина
стокгольм (город)
киев
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8675c3cd61e85a69f0d21dbd7cbfabf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, стокгольм (город), киев, сергей беляев, вооруженные силы украины, нато, швеция
В мире, Украина, Стокгольм (город), Киев, Сергей Беляев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Швеция
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
Беляев: Швеция с начала СВО передала Киеву помощь на девять миллиардов долларов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026-2027 годах королевство собирается выделить Киеву еще 8 миллиардов на закупки вооружений для Украины, финансирование ее ВПК и другую помощь, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"По официальным данным, общая сумма шведских вложений в Украину
с начала СВО по состоянию на конец 2025 года оценивается в 11 миллиардов долларов США
(из них только военной помощи на 9 миллиардов долларов)", - сказал глава дипмиссии.
Беляев
добавил, что шведские власти уже анонсировали порядка 8 миллиардов долларов в 2026-2027 годах на прямые закупки и совместное производство вооружений и военной техники, международное оказание помощи Украине и софинансирование украинского ВПК.
"Швеция входит в состав восьми действующих коалиций помощи Украине, оказывающих содействие в разминировании, киберзащите, поставках самолетов, систем ПВО, беспилотников, средств РЭБ, РЛС и боеприпасов", - напомнил посол.
По словам главы дипмиссии, в финансовом плане Стокгольм
входит в число крупнейших европейских спонсоров киевского режима. Посол добавил, что шведское правительство регулярно направляет средства в международные фонды поддержки Киева
, оказывает боевикам ВСУ
помощь в подготовке пилотов, операторов дронов, членов экипажей шведской военной техники.
"Что касается вопроса о предоставлении "гарантий безопасности" Украине, то шведское руководство неоднократно заявляло, что Стокгольм готов участвовать в данной инициативе, но лишь после завершения военного конфликта", - добавил посол.
Беляев напомнил, что королевство видит свой вклад в гарантии безопасности, в частности, в патрулировании шведскими самолетами украинского воздушного пространства, разминировании акватории Черного моря
и помощи в обучении ВСУ.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.