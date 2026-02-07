Рейтинг@Mail.ru
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/shvetsija-2072835602.html
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов - РИА Новости, 07.02.2026
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026-2027 годах королевство собирается выделить Киеву... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:36:00+03:00
2026-02-07T03:36:00+03:00
в мире
украина
стокгольм (город)
киев
сергей беляев
вооруженные силы украины
нато
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c4f87d9d1e611a0c60ec20e5bd1078a2.jpg
https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019469122.html
https://ria.ru/20250806/shvetsiya-2033689692.html
https://ria.ru/20260205/shvetsiya-2072480448.html
украина
стокгольм (город)
киев
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8675c3cd61e85a69f0d21dbd7cbfabf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, стокгольм (город), киев, сергей беляев, вооруженные силы украины, нато, швеция
В мире, Украина, Стокгольм (город), Киев, Сергей Беляев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Швеция
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов

Беляев: Швеция с начала СВО передала Киеву помощь на девять миллиардов долларов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Стокгольм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026-2027 годах королевство собирается выделить Киеву еще 8 миллиардов на закупки вооружений для Украины, финансирование ее ВПК и другую помощь, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"По официальным данным, общая сумма шведских вложений в Украину с начала СВО по состоянию на конец 2025 года оценивается в 11 миллиардов долларов США (из них только военной помощи на 9 миллиардов долларов)", - сказал глава дипмиссии.
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Российский посол рассказал, какое оружие поставляла Киеву Швеция
28 мая 2025, 05:29
Беляев добавил, что шведские власти уже анонсировали порядка 8 миллиардов долларов в 2026-2027 годах на прямые закупки и совместное производство вооружений и военной техники, международное оказание помощи Украине и софинансирование украинского ВПК.
"Швеция входит в состав восьми действующих коалиций помощи Украине, оказывающих содействие в разминировании, киберзащите, поставках самолетов, систем ПВО, беспилотников, средств РЭБ, РЛС и боеприпасов", - напомнил посол.
По словам главы дипмиссии, в финансовом плане Стокгольм входит в число крупнейших европейских спонсоров киевского режима. Посол добавил, что шведское правительство регулярно направляет средства в международные фонды поддержки Киева, оказывает боевикам ВСУ помощь в подготовке пилотов, операторов дронов, членов экипажей шведской военной техники.
"Что касается вопроса о предоставлении "гарантий безопасности" Украине, то шведское руководство неоднократно заявляло, что Стокгольм готов участвовать в данной инициативе, но лишь после завершения военного конфликта", - добавил посол.
Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Швеция затягивает конфликт, накачивая Киев деньгами, заявил посол
6 августа 2025, 12:55
Беляев напомнил, что королевство видит свой вклад в гарантии безопасности, в частности, в патрулировании шведскими самолетами украинского воздушного пространства, разминировании акватории Черного моря и помощи в обучении ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Швеции и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Швеция выделит 111 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
5 февраля, 15:23
 
В миреУкраинаСтокгольм (город)КиевСергей БеляевВооруженные силы УкраиныНАТОШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала