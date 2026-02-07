Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026-2027 годах королевство собирается выделить Киеву еще 8 миллиардов на закупки вооружений для Украины, финансирование ее ВПК и другую помощь, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.