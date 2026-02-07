Мужчина хотел оспорить штраф за нарушение ПДД, сославшись на схему Долиной

Согласно документам, мужчина был оштрафован на полторы тысячи рублей по статье КоАП о нарушении правил применения ремней безопасности, правонарушение было зафиксировано видеокамерой. Однако, по мнению водителя "Жигулей", на самом деле он был пристегнут ремнем, что даже видно на фото.