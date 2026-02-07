Рейтинг@Mail.ru
Мужчина хотел оспорить штраф за нарушение ПДД, сославшись на схему Долиной - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/shtraf-2072847001.html
Мужчина хотел оспорить штраф за нарушение ПДД, сославшись на схему Долиной
Мужчина хотел оспорить штраф за нарушение ПДД, сославшись на схему Долиной - РИА Новости, 07.02.2026
Мужчина хотел оспорить штраф за нарушение ПДД, сославшись на схему Долиной
Водитель пытался добиться отмены штрафа за непристегнутый ремень, сославшись на схему Долиной, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T07:38:00+03:00
2026-02-07T07:38:00+03:00
лариса долина
авто
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93904/80/939048077_0:185:2400:1535_1920x0_80_0_0_27ae841f315ec9f69460f7b491c7d383.jpg
https://ria.ru/20250219/gd-2000224369.html
https://ria.ru/20260205/dolina-2072382433.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93904/80/939048077_55:0:2347:1719_1920x0_80_0_0_4e873a9dd2f190895046aa343aa66df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, авто, происшествия
Лариса Долина, Авто, Происшествия
Мужчина хотел оспорить штраф за нарушение ПДД, сославшись на схему Долиной

Мужчина пытался оспорить штраф за непристегнутый ремень по схеме Долиной

© Fotolia / AvantgardeРемень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Fotolia / Avantgarde
Ремень безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Водитель пытался добиться отмены штрафа за непристегнутый ремень, сославшись на схему Долиной, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина был оштрафован на полторы тысячи рублей по статье КоАП о нарушении правил применения ремней безопасности, правонарушение было зафиксировано видеокамерой. Однако, по мнению водителя "Жигулей", на самом деле он был пристегнут ремнем, что даже видно на фото.
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В ГД внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности
19 февраля 2025, 10:14
Автомобилист обжаловал решение о штрафе, просил назначить экспертизу фотоснимка и видеокамеры, но получил отказ.
В вышестоящей инстанции он заявил, что "суд вынес решение по схеме Ларисы Долиной", то есть, по его мнению, не разобрался в деле, не принял во внимание, что неустранимые сомнения должны толковаться в его пользу.
«
"На фотографии автомобилист в белой футболке, поэтому черный ремень сливаться с ней не может, в автомобиле ВАЗ 21074 стандартная подача ремня, контраст изображения четкий, освещение отличное, бликов нет", - указал суд.
Жалоба водителя была оставлена без удовлетворения.
"Упоминание имени Долиной в данном случае не исключило виновности (привлекаемого лица) в совершении им правонарушения, предусмотренного статьей 12.6 КоАП РФ", - говорится в судебных материалах.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Появились новые подробности о деле Долиной
5 февраля, 10:10
 
Лариса ДолинаАвтоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала