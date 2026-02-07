https://ria.ru/20260207/shtraf-2072834391.html
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 07.02.2026
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям
Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:18:00+03:00
2026-02-07T03:18:00+03:00
2026-02-07T05:02:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_0:182:3474:2136_1920x0_80_0_0_a65b0e159de6f9b8cdfd76eae5a89433.jpg
https://ria.ru/20260203/gosduma-2072018870.html
https://ria.ru/20250901/gosduma-2038955554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_194:0:3282:2316_1920x0_80_0_0_2ef988d0a9fbab316dd461c8d5af4614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям
РИА Новости: за продажу детям энергетиков грозит штраф до 500 тысяч рублей
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что с 7 июня 2025 года введена административная ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
"За нарушение установлен административный штраф в размере: для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - рассказал Машаров.
По словам Машарова, вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления, риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета из-за высокого содержания сахара в таких напитках.