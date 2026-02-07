Рейтинг@Mail.ru
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 07.02.2026 (обновлено: 05:02 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/shtraf-2072834391.html
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 07.02.2026
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям
Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:18:00+03:00
2026-02-07T05:02:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_0:182:3474:2136_1920x0_80_0_0_a65b0e159de6f9b8cdfd76eae5a89433.jpg
https://ria.ru/20260203/gosduma-2072018870.html
https://ria.ru/20250901/gosduma-2038955554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_194:0:3282:2316_1920x0_80_0_0_2ef988d0a9fbab316dd461c8d5af4614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям

РИА Новости: за продажу детям энергетиков грозит штраф до 500 тысяч рублей

© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Elaine Thompson
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что с 7 июня 2025 года введена административная ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Госдуме составят перечень продуктов-энергетиков
3 февраля, 18:33
"За нарушение установлен административный штраф в размере: для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - рассказал Машаров.
По словам Машарова, вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления, риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета из-за высокого содержания сахара в таких напитках.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков
1 сентября 2025, 22:16
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала