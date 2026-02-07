Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

«

"Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.