Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 07.02.2026 (обновлено: 13:46 07.02.2026)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.

"Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
