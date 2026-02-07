https://ria.ru/20260207/sever-2072874645.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.02.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:06:00+03:00
2026-02-07T12:06:00+03:00
2026-02-07T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072431120_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a486f4621872ba6778f1915693e2fc7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072431120_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_ff92e81fc8630cc63a55c1a85e897f3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Севера" за сутки