Губернатор Севастополя запретил концерт Ивана Золо
15:57 07.02.2026 (обновлено: 22:44 07.02.2026)
Губернатор Севастополя запретил концерт Ивана Золо
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что запретил проведение концерта блогера и стримера Иванa Золо. РИА Новости, 07.02.2026
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Губернатор Севастополя запретил концерт Ивана Золо

© Ivanzolo2004/YouTubeБлогер Иван Золо
Блогер Иван Золо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что запретил проведение концерта блогера и стримера Иванa Золо.
"Уважаемые севастопольцы! Принял решение запретить концерт Иванa Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности", — написал он в канале Мах.
По словам Развожаева, артистам следует понимать, какой контент они несут в массы. Губернатор Севастополя подчеркнул, что безопасность людей превыше какого-либо шоу.
Развожаев уточнил, что Иван Золо не согласовал свое выступление с Департаментом общественной безопасности, в то время как в Севастополе действует высокий уровень террористической опасности.
Юлия Финесс - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
На треш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение подростка
30 сентября 2025, 04:21
 
Севастополь Михаил Развожаев Происшествия
 
 
