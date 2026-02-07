Губернатор Севастополя запретил концерт Ивана Золо

По словам Развожаева, артистам следует понимать, какой контент они несут в массы. Губернатор Севастополя подчеркнул, что безопасность людей превыше какого-либо шоу.

Развожаев уточнил, что Иван Золо не согласовал свое выступление с Департаментом общественной безопасности, в то время как в Севастополе действует высокий уровень террористической опасности.