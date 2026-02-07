Губернатор Севастополя запретил концерт Ивана Золо

https://ria.ru/20260207/sevastopol-2072900503.html
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что запретил проведение концерта блогера и стримера Иванa Золо. РИА Новости, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что запретил проведение концерта блогера и стримера Иванa Золо.
«
"Уважаемые севастопольцы! Принял решение запретить концерт Иванa Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности", — написал он в канале Мах
.
По словам Развожаева, артистам следует понимать, какой контент они несут в массы. Губернатор Севастополя подчеркнул, что безопасность людей превыше какого-либо шоу.
Развожаев уточнил, что Иван Золо не согласовал свое выступление с Департаментом общественной безопасности, в то время как в Севастополе действует высокий уровень террористической опасности.