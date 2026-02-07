Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля

«

"Вопрос Палестины... имеет стратегический характер... и касается будущего региона (Ближнего Востока - ред.) и правил, действующих на мировом уровне... Мы призываем к введению всеобъемлющих целенаправленных санкций против Израиля, в том числе незамедлительного запрета на поставки оружия, приостановления военного и разведывательного сотрудничества, реализации ограничений, направленных против представителей власти и запрета на торговые сделки", - сказал министр в ходе своей речи на 17-м Форуме исследовательского центра Al-Jazeera "Палестинский вопрос и региональный баланс сил в контексте формирующегося многополярного мира".