Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля

ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Вопрос агрессии Израиля против Палестины имеет стратегическое значение для будущего всего региона Ближнего Востока, против Тель-Авива нужно ввести санкции, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«
"Вопрос Палестины... имеет стратегический характер... и касается будущего региона (Ближнего Востока - ред.) и правил, действующих на мировом уровне... Мы призываем к введению всеобъемлющих целенаправленных санкций против Израиля, в том числе незамедлительного запрета на поставки оружия, приостановления военного и разведывательного сотрудничества, реализации ограничений, направленных против представителей власти и запрета на торговые сделки", - сказал министр в ходе своей речи на 17-м Форуме исследовательского центра Al-Jazeera "Палестинский вопрос и региональный баланс сил в контексте формирующегося многополярного мира".
Министр призвал арабские страны и страны Глобального Юга создать единый дипломатический фронт, а страны Ближнего Востока - выступить сообща против израильской агрессии, чтобы защитить свой суверенитет.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.