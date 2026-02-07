Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля
07.02.2026
Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля
Вопрос агрессии Израиля против Палестины имеет стратегическое значение для будущего всего региона Ближнего Востока, против Тель-Авива нужно ввести санкции
в мире
ближний восток
израиль
палестина
аббас аракчи
дональд трамп
мид ирана
обострение палестино-израильского конфликта
ближний восток
израиль
палестина
сектор газа
в мире, ближний восток, израиль, палестина, аббас аракчи, дональд трамп, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Ближний Восток, Израиль, Палестина, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля

Глава МИД Ирана Аракчи призвал ввести санкции против Израиля из-за Палестины

Аббас Аракчи . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Вопрос агрессии Израиля против Палестины имеет стратегическое значение для будущего всего региона Ближнего Востока, против Тель-Авива нужно ввести санкции, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Вопрос Палестины... имеет стратегический характер... и касается будущего региона (Ближнего Востока - ред.) и правил, действующих на мировом уровне... Мы призываем к введению всеобъемлющих целенаправленных санкций против Израиля, в том числе незамедлительного запрета на поставки оружия, приостановления военного и разведывательного сотрудничества, реализации ограничений, направленных против представителей власти и запрета на торговые сделки", - сказал министр в ходе своей речи на 17-м Форуме исследовательского центра Al-Jazeera "Палестинский вопрос и региональный баланс сил в контексте формирующегося многополярного мира".
Министр призвал арабские страны и страны Глобального Юга создать единый дипломатический фронт, а страны Ближнего Востока - выступить сообща против израильской агрессии, чтобы защитить свой суверенитет.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В мире, Ближний Восток, Израиль, Палестина, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
 
 
