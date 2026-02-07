Поверенный Иванов: Россия и Турция продолжают диалог в условиях санкций

Российско-турецкие отношения продолжают развиваться в условиях беспрецедентного внешнего давления, оставаясь при этом одним из ключевых факторов региональной стабильности и экономического взаимодействия. Несмотря на санкционные ограничения и сохраняющиеся сложности в финансовой сфере, Москва и Анкара поддерживают активный политический диалог, реализуют крупные инфраструктурные и энергетические проекты, а также координируют подходы по ряду международных и региональных вопросов. Особое место в двусторонней повестке занимает торгово-экономическое сотрудничество, включая проблемы банковских расчетов, а также вопросы защиты прав и безопасности российских граждан, находящихся в Турции. В фокусе внимания остаются и гуманитарные аспекты, в том числе резонансные инциденты с участием россиян. Отдельного рассмотрения требует роль Турции как переговорной площадки и посредника по украинскому направлению, а также перспективы продолжения диалога в стамбульском формате. Об этих и других темах в преддверии Дня дипломатического работника временный поверенный в делах Российской Федерации в Турции Алексей Иванов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Вугару Гасанову.

– С какими ключевыми трудностями сегодня сталкиваются российско-турецкие отношения? Какие проблемы удалось решить, а какие остаются нерешенными?

– Проблемы все те же. Западное давление на российско-турецкие отношения, использование незаконных санкций. Как следствие, сохраняются сложности с платежами. Несмотря на это, отношения между двумя странами поступательно развиваются: наблюдается интенсивный обмен делегациями, ведется доверительный диалог по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, реализуются стратегические проекты.

– РИА Новости регулярно обращается к теме банковских расчетов между Россией и Турцией на фоне западных санкций. Осознает ли турецкая сторона ущерб, который они наносят двусторонней торговле, и какие шаги предпринимаются для минимизации последствий?

– Данная тема постоянно находится на повестке дня. Готовится новый раунд двусторонних консультаций по этому вопросу. Убеждены и даже видим, что турецкая сторона все осознает и принимает необходимые меры по минимизации ущерба.

– С какими проблемами чаще всего сталкиваются российские туристы в Турции? Какие обращения в этой связи поступают в посольство?

– Уже часто и много говорили об этом. Это, к сожалению, вопросы, связанные с ДТП, мошенничеством, проблемами со здоровьем. В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем при планировании поездки иметь при себе страховые полисы, соблюдать законы и обычаи страны пребывания, в случае инцидентов незамедлительно обращаться в РЗУ (российские загранучреждения – ред.), где вам обязательно помогут.

– Какова текущая ситуация вокруг инцидента с российским пловцом Свечниковым? Какую информацию по этому делу предоставляют турецкие компетентные органы?

– Как вы знаете, поиски Николая Свечникова велись продолжительное время. Были подключены и сотрудники генерального консульства в Стамбуле, и местные поисково-спасательные отряды. К нашему большому сожалению, турецкая сторона официально объявила о том, что недавно обнаруженное неподалеку от места заплыва тело принадлежит россиянину. Как думается, с учетом всех обстоятельств этой истории было бы правильнее дождаться выводов экспертов.

– Как продвигается реализация проекта АЭС "Аккую"? Есть ли новые данные по инициативе создания газового хаба в Турции?

– Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности. Что касается поставок газа, они продолжаются в полном объеме. По ситуации вокруг инициативы газового хаба рекомендовали бы обратиться в ПАО "Газпром".

– Как вы оцениваете усилия Турции по украинскому направлению? Возможен ли новый раунд переговоров в Стамбуле?