Рейтинг@Mail.ru
Поверенный Иванов: Россия и Турция продолжают диалог в условиях санкций - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 07.02.2026 (обновлено: 10:09 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/sanktsii-2072647906.html
Поверенный Иванов: Россия и Турция продолжают диалог в условиях санкций
Поверенный Иванов: Россия и Турция продолжают диалог в условиях санкций - РИА Новости, 07.02.2026
Поверенный Иванов: Россия и Турция продолжают диалог в условиях санкций
Российско-турецкие отношения продолжают развиваться в условиях беспрецедентного внешнего давления, оставаясь при этом одним из ключевых факторов региональной... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:00:00+03:00
2026-02-07T10:09:00+03:00
турция
россия
стамбул
алексей иванов
газпром
аэс "аккую"
николай свечников
интервью
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072670152_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bcb19544577d2c78a06f490e81a22cf7.jpg
https://ria.ru/20260130/turpotok-2071313293.html
https://ria.ru/20260204/postavki-2072131163.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072670152_37:0:1458:1066_1920x0_80_0_0_bb61de0673016143f6d8fefe33834398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, стамбул, алексей иванов, газпром, аэс "аккую", николай свечников, интервью, интервью - авторы
Турция, Россия, Стамбул, Алексей Иванов, Газпром, АЭС "Аккую", Николай Свечников, Интервью, Интервью - Авторы

Поверенный Иванов: Россия и Турция продолжают диалог в условиях санкций

© Фото : представлено пресс-службой Посольства РФ в ТурцииВременный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : представлено пресс-службой Посольства РФ в Турции
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Российско-турецкие отношения продолжают развиваться в условиях беспрецедентного внешнего давления, оставаясь при этом одним из ключевых факторов региональной стабильности и экономического взаимодействия. Несмотря на санкционные ограничения и сохраняющиеся сложности в финансовой сфере, Москва и Анкара поддерживают активный политический диалог, реализуют крупные инфраструктурные и энергетические проекты, а также координируют подходы по ряду международных и региональных вопросов. Особое место в двусторонней повестке занимает торгово-экономическое сотрудничество, включая проблемы банковских расчетов, а также вопросы защиты прав и безопасности российских граждан, находящихся в Турции. В фокусе внимания остаются и гуманитарные аспекты, в том числе резонансные инциденты с участием россиян. Отдельного рассмотрения требует роль Турции как переговорной площадки и посредника по украинскому направлению, а также перспективы продолжения диалога в стамбульском формате. Об этих и других темах в преддверии Дня дипломатического работника временный поверенный в делах Российской Федерации в Турции Алексей Иванов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Вугару Гасанову.
Люди на судне, пересекающем Мраморное море недалеко от Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию
30 января, 17:52
С какими ключевыми трудностями сегодня сталкиваются российско-турецкие отношения? Какие проблемы удалось решить, а какие остаются нерешенными?
– Проблемы все те же. Западное давление на российско-турецкие отношения, использование незаконных санкций. Как следствие, сохраняются сложности с платежами. Несмотря на это, отношения между двумя странами поступательно развиваются: наблюдается интенсивный обмен делегациями, ведется доверительный диалог по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, реализуются стратегические проекты.
РИА Новости регулярно обращается к теме банковских расчетов между Россией и Турцией на фоне западных санкций. Осознает ли турецкая сторона ущерб, который они наносят двусторонней торговле, и какие шаги предпринимаются для минимизации последствий?
– Данная тема постоянно находится на повестке дня. Готовится новый раунд двусторонних консультаций по этому вопросу. Убеждены и даже видим, что турецкая сторона все осознает и принимает необходимые меры по минимизации ущерба.
С какими проблемами чаще всего сталкиваются российские туристы в Турции? Какие обращения в этой связи поступают в посольство?
– Уже часто и много говорили об этом. Это, к сожалению, вопросы, связанные с ДТП, мошенничеством, проблемами со здоровьем. В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем при планировании поездки иметь при себе страховые полисы, соблюдать законы и обычаи страны пребывания, в случае инцидентов незамедлительно обращаться в РЗУ (российские загранучреждения – ред.), где вам обязательно помогут.
Какова текущая ситуация вокруг инцидента с российским пловцом Свечниковым? Какую информацию по этому делу предоставляют турецкие компетентные органы?
– Как вы знаете, поиски Николая Свечникова велись продолжительное время. Были подключены и сотрудники генерального консульства в Стамбуле, и местные поисково-спасательные отряды. К нашему большому сожалению, турецкая сторона официально объявила о том, что недавно обнаруженное неподалеку от места заплыва тело принадлежит россиянину. Как думается, с учетом всех обстоятельств этой истории было бы правильнее дождаться выводов экспертов.
Как продвигается реализация проекта АЭС "Аккую"? Есть ли новые данные по инициативе создания газового хаба в Турции?
– Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности. Что касается поставок газа, они продолжаются в полном объеме. По ситуации вокруг инициативы газового хаба рекомендовали бы обратиться в ПАО "Газпром".
Как вы оцениваете усилия Турции по украинскому направлению? Возможен ли новый раунд переговоров в Стамбуле?
– Наши турецкие партнеры приложили немало усилий по организации переговорного трека. В России, как и в Турции, за этим пристально следят. Как вам должно быть известно, в развитие достигнутых в Стамбуле договоренностей было осуществлено немало важных гуманитарных операций, включая обмен телами погибших. Так что работа продолжается.
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Турция в 2025 году рекордно нарастила поставки мандаринов в Россию
4 февраля, 11:47
 
ТурцияРоссияСтамбулАлексей ИвановГазпромАЭС "Аккую"Николай СвечниковИнтервьюИнтервью - Авторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала