В аэропорту Калуги сняли ограничения для воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:49:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
калуга
