11:03 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/samolet-2072866504.html
Самолет, летевший в Пекин, вернулся в Брюссель из-за неисправности
Рейс HU492 авиакомпании Hainan Airlines (Брюссель-Пекин) вернулся в Брюссель в пятницу "из-за технической неисправности", передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
брюссель
пекин
hainan airlines
китай
бельгия
в мире, брюссель, пекин, hainan airlines, китай, бельгия
В мире, Брюссель, Пекин, Hainan Airlines, Китай, Бельгия
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет китайской авиакомпании Hainan Airlines
Самолет китайской авиакомпании Hainan Airlines. Архивное фото
ПЕКИН, 7 фев - РИА Новости. Рейс HU492 авиакомпании Hainan Airlines (Брюссель-Пекин) вернулся в Брюссель в пятницу "из-за технической неисправности", передает агентство Синьхуа.
"Рейс HU492, следовавший из Брюсселя в Пекин в пятницу (6 февраля - ред.), вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Брюсселя в 21.17 по пекинскому времени (16.17 мск - ред.) 6 февраля.
В Hainan Airlines, слова которой приводит агентство, заявили, что компания надлежащим образом организует обслуживание и поддержку пассажиров, чтобы обеспечить их безопасное прибытие в пункт назначения.
