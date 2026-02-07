https://ria.ru/20260207/samolet-2072866504.html
Самолет, летевший в Пекин, вернулся в Брюссель из-за неисправности
Рейс HU492 авиакомпании Hainan Airlines (Брюссель-Пекин) вернулся в Брюссель в пятницу "из-за технической неисправности", передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
брюссель
пекин
hainan airlines
китай
бельгия
брюссель
пекин
китай
бельгия
Самолет, летевший в Пекин, вернулся в Брюссель из-за неисправности
