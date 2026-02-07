Рейтинг@Mail.ru
12:35 07.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Рютте в отношении России
СМИ раскрыли, что задумал Рютте в отношении России
СМИ раскрыли, что задумал Рютте в отношении России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предпринимает все возможные усилия для саботажа мирных переговоров России, США и Украины, пишет Strategic Culture.

"Речь Рютте в Киеве <…> представляет собой тщательно спланированный шаг, направленный на саботаж переговорных усилий, которые активно продвигает администрация Трампа. Настойчивое поднятие Рютте вопроса о размещении войск (на Украине — Прим. Ред.) может означать только то, что его реальная цель состоит в том, чтобы сделать достижение любого соглашения с Россией невозможным", — говорится в материале.
"Пора капитулировать". Слова Рютте об Украине поразили пользователей Сети
6 февраля, 21:20
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в Киеве. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российских войск —то именно принуждение к мирному решению.
Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину
6 февраля, 11:51
 
