РПЦ отправит гуманитарную помощь для голодающих семей в Малави

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отправит гуманитарную помощь для 2,7 тысячи голодающих семей в Малави, сообщили РИА Новости в патриаршем экзархате Африки РПЦ в субботу.

Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский) в феврале уже передал помощь 275 семьям в приходе преподобного Антония Великого в малавийском селе Дьерату, расположенном в округе Чиквава, напомнили в экзархате. В других приходах иерей Дионисий Гришков на этой неделе передал помощь 700 семьям.