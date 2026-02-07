Рейтинг@Mail.ru
РПЦ отправит гуманитарную помощь для голодающих семей в Малави - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:22 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/rpts-2072932257.html
РПЦ отправит гуманитарную помощь для голодающих семей в Малави
РПЦ отправит гуманитарную помощь для голодающих семей в Малави - РИА Новости, 07.02.2026
РПЦ отправит гуманитарную помощь для голодающих семей в Малави
Русская православная церковь (РПЦ) отправит гуманитарную помощь для 2,7 тысячи голодающих семей в Малави, сообщили РИА Новости в патриаршем экзархате Африки РПЦ РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:22:00+03:00
2026-02-07T20:22:00+03:00
религия
африка
малави
русская православная церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987770_0:168:2952:1829_1920x0_80_0_0_32b5c73765c4b5a7eec52621c6e6b7b1.jpg
https://ria.ru/20260116/rpts-2068400155.html
африка
малави
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987770_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_28b1b3d6b1e25fb650948764c1fbbb19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, малави, русская православная церковь, в мире
Религия, Африка, Малави, Русская православная церковь, В мире
РПЦ отправит гуманитарную помощь для голодающих семей в Малави

РПЦ отправит гумпомощь для 2,7 тыс голодающих семей в Малави

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отправит гуманитарную помощь для 2,7 тысячи голодающих семей в Малави, сообщили РИА Новости в патриаршем экзархате Африки РПЦ в субботу.
"Патриарший экзархат Африки совместно с синодальным отделом по церковной благотворительности и церковному служению окажет гуманитарную помощь 2,7 тысячи голодающих семей в Малави. На средства, собранные на платформе "Поможем" синодального проекта по благотворительности, были закуплены 46 тонн продуктов, в том числе кукурузная мука, соя, соль и растительное масло", – сказали в экзархате.
Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский) в феврале уже передал помощь 275 семьям в приходе преподобного Антония Великого в малавийском селе Дьерату, расположенном в округе Чиквава, напомнили в экзархате. В других приходах иерей Дионисий Гришков на этой неделе передал помощь 700 семьям.
Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного синода Русской православной церкви 29 декабря 2021 года. Сейчас в 36 странах континента служат более 270 священников экзархата. Его возглавляет митрополит Константин (Островский).
Священники РПЦ впервые в истории Нигера провели в стране православную литургию - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Священники РПЦ впервые в истории провели православную литургию в Нигере
16 января, 19:30
 
РелигияАфрикаМалавиРусская православная церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала