РПЦ отправит гуманитарную помощь для голодающих семей в Малави

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отправит гуманитарную помощь для 2,7 тысячи голодающих семей в Малави, сообщили РИА Новости в патриаршем экзархате Африки РПЦ в субботу.
"Патриарший экзархат Африки совместно с синодальным отделом по церковной благотворительности и церковному служению окажет гуманитарную помощь 2,7 тысячи голодающих семей в Малави. На средства, собранные на платформе "Поможем" синодального проекта по благотворительности, были закуплены 46 тонн продуктов, в том числе кукурузная мука, соя, соль и растительное масло", – сказали в экзархате.
Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (Островский) в феврале уже передал помощь 275 семьям в приходе преподобного Антония Великого в малавийском селе Дьерату, расположенном в округе Чиквава, напомнили в экзархате. В других приходах иерей Дионисий Гришков на этой неделе передал помощь 700 семьям.
Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного синода Русской православной церкви 29 декабря 2021 года. Сейчас в 36 странах континента служат более 270 священников экзархата. Его возглавляет митрополит Константин (Островский).