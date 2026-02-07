https://ria.ru/20260207/rovno-2072859755.html
В Ровно прогремели взрывы
В Ровно прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.02.2026
