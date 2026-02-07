Россия покажет свою ИИ-платформу для распознавания лиц в Саудовской Аравии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Технологический партнер госкорпорации "Ростех" NtechLab покажет в рамках международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" ИИ-платформу для высокоточного и быстрого распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также транспортных средств и номерных знаков, сообщили в госкорпорации.