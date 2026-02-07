https://ria.ru/20260207/rostekh-2072858671.html
Россия покажет свою ИИ-платформу для распознавания лиц в Саудовской Аравии
Россия покажет свою ИИ-платформу для распознавания лиц в Саудовской Аравии
Россия покажет свою ИИ-платформу для распознавания лиц в Саудовской Аравии
Технологический партнер госкорпорации "Ростех" NtechLab покажет в рамках международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" ИИ-платформу для
Россия покажет свою ИИ-платформу для распознавания лиц в Саудовской Аравии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Технологический партнер госкорпорации "Ростех" NtechLab покажет в рамках международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" ИИ-платформу для высокоточного и быстрого распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также транспортных средств и номерных знаков, сообщили в госкорпорации.
"Компания NtechLab представит свой флагманский продукт FindFace Multi – ИИ-платформу для высокоточного и быстрого распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Алгоритм анализирует видеопоток с городских камер и за доли секунды может найти разыскиваемого человека. Его точность – более 99,9%", - говорится в сообщении
В "Ростехе
" добавили, что отдельный блок экспозиции на "Иннопроме. Саудовская Аравия" будет посвящен радиоэлектронике, цифровым и интеллектуальным комплексам. Так, холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") покажет ручную зондовую станцию OmegaAir-150COAX для измерения и контроля электрических характеристик полупроводниковых устройств.
"В свою очередь, технологический партнер "Ростеха" "Октава ДМ" покажет на стенде линейку отечественных цифровых аудиорешений, разработанных в рамках импортозамещения: двухканальную цифровую радиосистему OWS2200 PRO, беспроводной петличный микрофон "ЖУК", слуховые аппараты НОТА 2/3 и многое другое", - добавили в госкорпорации.