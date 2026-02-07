Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 07.02.2026 (обновлено: 14:45 07.02.2026)
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА
За 6 часов дежурные средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией страны, сообщило в субботу Минобороны РИА Новости, 07.02.2026
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
безопасность, россия, белгородская область, брянская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область
Боевое дежурство расчета ЗРК
Боевое дежурство расчета ЗРК . Архивное фото
МОСКВА 7 фев - РИА Новости. За 6 часов дежурные средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией страны, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Седьмого февраля в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБрянская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
