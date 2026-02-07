https://ria.ru/20260207/rossiyskaya--2072890186.html
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА - РИА Новости, 07.02.2026
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА
За 6 часов дежурные средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией страны, сообщило в субботу Минобороны РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:29:00+03:00
2026-02-07T14:29:00+03:00
2026-02-07T14:45:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
https://ria.ru/20260207/spetsoperatsiya-2072847614.html
россия
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, брянская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА
Российская ПВО за 6 часов уничтожила три украинских БПЛА