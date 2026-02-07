Посол России прокомментировал позицию НАТО по размещению войск на Украине

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Без пересмотра позиции Евросоюза и НАТО по вопросу размещения войск на Украине им не стоит рассчитывать на участие в переговорном процессе, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

Во время выступления в Раде 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.

"Схожая ситуация - по гарантиям безопасности, которые должны в полной мере учитывать российские интересы и озабоченности. Ныне же поддерживаемая натовцами "украинская формула", которую Марк Рютте активно продвигал, в том числе и в ходе недавнего визита в Киев , предполагает сохранение западного контроля над Украиной, что для нас абсолютно неприемлемо. Так, заведомо непроходными являются планы размещения на территории республики каких-либо натовских контингентов, включая бельгийский, и ударных вооружений, бесконечно транслируемые так называемой "коалицией желающих". Совершенно очевидно, что без пересмотра данного тупикового подхода Евросоюзу и НАТО не стоит рассчитывать на подключение к переговорному процессу", - сказал он.

Гончар добавил, что вызывает недоумение полное игнорирование принципиальных для российской стороны вопросов, а именно первопричин, из-за которых все оказались в данной ситуации.

"В их числе – втягивание Украины в НАТО, ущемление прав русскоязычных граждан и т.д. Генсекретарь М.Рютте продолжает непрестанно твердить о необратимости вступления Незалежной в натовские ряды, что полностью противоречит нашим законным требованиям в сфере безопасности и позиции ряда ключевых стран-членов блока, включая США", - подчеркнул дипломат.

По мнению посла, текущая натовская политика по Украине абсолютно ущербна и бесперспективна, но внутренне западники, наверное, уже осознали, что нанести России стратегическое поражение не получается, а Киев объективно проигрывает.

"Но при этом они продолжают с упорством, достойным иного применения, снабжать Украину вооружениями и техникой, в т.ч. через натовскую инициативу "Список приоритетных потребностей Украины", известную как PURL", - заключил он.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.