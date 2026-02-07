Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал позицию НАТО по размещению войск на Украине - РИА Новости, 07.02.2026
20:10 07.02.2026
Посол России прокомментировал позицию НАТО по размещению войск на Украине
Посол России прокомментировал позицию НАТО по размещению войск на Украине
Посол России прокомментировал позицию НАТО по размещению войск на Украине

Гончар: без пересмотра позиции по войскам на Украине ЕС нет места на переговорах

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Без пересмотра позиции Евросоюза и НАТО по вопросу размещения войск на Украине им не стоит рассчитывать на участие в переговорном процессе, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
Во время выступления в Раде 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
"Схожая ситуация - по гарантиям безопасности, которые должны в полной мере учитывать российские интересы и озабоченности. Ныне же поддерживаемая натовцами "украинская формула", которую Марк Рютте активно продвигал, в том числе и в ходе недавнего визита в Киев, предполагает сохранение западного контроля над Украиной, что для нас абсолютно неприемлемо. Так, заведомо непроходными являются планы размещения на территории республики каких-либо натовских контингентов, включая бельгийский, и ударных вооружений, бесконечно транслируемые так называемой "коалицией желающих". Совершенно очевидно, что без пересмотра данного тупикового подхода Евросоюзу и НАТО не стоит рассчитывать на подключение к переговорному процессу", - сказал он.
Гончар добавил, что вызывает недоумение полное игнорирование принципиальных для российской стороны вопросов, а именно первопричин, из-за которых все оказались в данной ситуации.
"В их числе – втягивание Украины в НАТО, ущемление прав русскоязычных граждан и т.д. Генсекретарь М.Рютте продолжает непрестанно твердить о необратимости вступления Незалежной в натовские ряды, что полностью противоречит нашим законным требованиям в сфере безопасности и позиции ряда ключевых стран-членов блока, включая США", - подчеркнул дипломат.
По мнению посла, текущая натовская политика по Украине абсолютно ущербна и бесперспективна, но внутренне западники, наверное, уже осознали, что нанести России стратегическое поражение не получается, а Киев объективно проигрывает.
"Но при этом они продолжают с упорством, достойным иного применения, снабжать Украину вооружениями и техникой, в т.ч. через натовскую инициативу "Список приоритетных потребностей Украины", известную как PURL", - заключил он.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Бельгии рассказали об обсуждении отправки миротворцев на Украину
23 апреля 2025, 19:54
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
