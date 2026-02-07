Рейтинг@Mail.ru
"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 07.02.2026 (обновлено: 11:59 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/rossiya-2072852613.html
"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России
"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 07.02.2026
"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России
Гонка вооружений сыграет на руку России, а не США, пишет Responsible Statecraft. "Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T09:02:00+03:00
2026-02-07T11:59:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
сша
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_d1d26736358746e9659de99a65b12b20.jpg
https://ria.ru/20260207/putin-2072858552.html
https://ria.ru/20260207/koshkovich-2072873861.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f2a2b90a281a5bb42f4253b88f685f49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, сша, москва, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Москва, НАТО
"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России

Responsible Statecraft: гонка вооружений сыграет на руку России, а не США

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Гонка вооружений сыграет на руку России, а не США, пишет Responsible Statecraft.

"Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они модернизацию и прагматичную дипломатию, или же они поддадутся наихудшему сценарию и начнут наращивать вооружения", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина
Вчера, 09:41
Издание отмечает, что Россия обладает структурными преимуществами, которые американцам не следует недооценивать. Российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки гораздо быстрее, чем США или другие страны НАТО, так как в Америке оборонные подрядчики гонятся в первую очередь за прибылью для акционеров.

По этой причине в статье призывается заключить как можно скорее соглашение о вооружениях между Москвой и Вашингтоном.

На этой неделе портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода. Белый дом оставил эту информацию без комментария. В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии.
Президент России Владимир Путин в ноябре отмечал, что инициатива России по продлению действия договора нацелена на обеспечение предсказуемости в указанной сфере, предотвращение гонки вооружений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад
Вчера, 11:59
 
В миреРоссияВладимир ПутинСШАМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала