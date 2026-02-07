"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России

Издание отмечает, что Россия обладает структурными преимуществами, которые американцам не следует недооценивать. Российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки гораздо быстрее, чем США или другие страны НАТО, так как в Америке оборонные подрядчики гонятся в первую очередь за прибылью для акционеров.



По этой причине в статье призывается заключить как можно скорее соглашение о вооружениях между Москвой и Вашингтоном.



На этой неделе портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода. Белый дом оставил эту информацию без комментария. В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии.