Посольство России получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Посольство России регулярно получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака и открыто к сотрудничеству в этой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Регулярно получаем письма от простых аргентинцев, задающих вопрос о российских разработках в этой сфере", - сказал он.

Феоктистов добавил, что от государственных органов Аргентины соответствующего обращения пока не поступало.

"Если и когда это случится, начнём проработку с профильными российскими учреждениями. Мы открыты к сотрудничеству", - указал Феоктистов.

Михаил Мурашко. Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал ранее министр здравоохранения России