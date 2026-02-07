Рейтинг@Mail.ru
04:26 07.02.2026
Посольство России получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака
Посольство России получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака
Посольство России получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака

Посол Феоктистов: Россия готова сотрудничать с Аргентиной по вакцине от рака

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Посольство России регулярно получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака и открыто к сотрудничеству в этой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Регулярно получаем письма от простых аргентинцев, задающих вопрос о российских разработках в этой сфере", - сказал он.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург
9 октября 2025, 23:11
Феоктистов добавил, что от государственных органов Аргентины соответствующего обращения пока не поступало.
"Если и когда это случится, начнём проработку с профильными российскими учреждениями. Мы открыты к сотрудничеству", - указал Феоктистов.
Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Сотрудница НИИ в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Больная раком испанка надеется на эффективность российской вакцины
12 мая 2025, 19:52
 
Здоровье - ОбществоРоссияБуэнос-Айрес (город)АргентинаДмитрий ФеоктистовМихаил МурашкоОнкология
 
 
