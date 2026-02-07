https://ria.ru/20260207/rossija-2072838757.html
Посольство России получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака
россия
буэнос-айрес (город)
аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Посольство России регулярно получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака и открыто к сотрудничеству в этой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Регулярно получаем письма от простых аргентинцев, задающих вопрос о российских разработках в этой сфере", - сказал он.
Феоктистов
добавил, что от государственных органов Аргентины
соответствующего обращения пока не поступало.
"Если и когда это случится, начнём проработку с профильными российскими учреждениями. Мы открыты к сотрудничеству", - указал Феоктистов.
Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.