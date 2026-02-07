Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми
03:59 07.02.2026 (обновлено: 04:44 07.02.2026)
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми - РИА Новости, 07.02.2026
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми
В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 РИА Новости, 07.02.2026
2026
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми

РИА Новости: в России с 1 января появилась семейная налоговая выплата

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина.
6 февраля, 01:49
В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми
6 февраля, 01:49
Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
"Мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей, но есть общее условие: у заявителя не должно быть долгов по алиментам", - добавила депутат.
1 января, 01:04
В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми
1 января, 01:04
 
