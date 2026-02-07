В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина

Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.