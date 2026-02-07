https://ria.ru/20260207/rossija-2072837464.html
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми - РИА Новости, 07.02.2026
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми
В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:59:00+03:00
2026-02-07T03:59:00+03:00
2026-02-07T04:44:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260206/gosduma-2072586810.html
https://ria.ru/20260101/vyplaty-2065897301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми
РИА Новости: в России с 1 января появилась семейная налоговая выплата
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"С 1 января 2026 года в России
появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина
.
Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
"Мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей, но есть общее условие: у заявителя не должно быть долгов по алиментам", - добавила депутат.