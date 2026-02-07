Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый регистр данных о больных пациентах - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/rossija-2072836232.html
В России появится новый регистр данных о больных пациентах
В России появится новый регистр данных о больных пациентах - РИА Новости, 07.02.2026
В России появится новый регистр данных о больных пациентах
Регистр пациентов с неинфекционными заболеваниями появится в России с 1 марта и будет содержать 12 групп диагнозов, включая психические расстройства, болезни... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:45:00+03:00
2026-02-07T03:45:00+03:00
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_309e057447e728a3443237013315b537.jpg
https://ria.ru/20260122/murashko-2069533245.html
https://ria.ru/20251209/murashko-2060846168.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8874d8e2f9dfe31cd26e3c982a751422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В России появится новый регистр данных о больных пациентах

РИА Новости: в России появится регистр пациентов с неинфекционными заболеваниями

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Регистр пациентов с неинфекционными заболеваниями появится в России с 1 марта и будет содержать 12 групп диагнозов, включая психические расстройства, болезни сердца, печени и легких, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев.
"С 1 марта в России вступит в силу новый порядок ведения федерального регистра лиц, страдающих определенными социально значимыми и хроническими неинфекционными заболеваниями. В регистр будут включены сведения о пациентах, страдающих сахарным диабетом, ишемическими болезнями сердца, сердечной недостаточностью, болезнями печени и легких, кардиомиопатией и другими болезнями, включая психические расстройства и расстройства поведения. Всего 12 групп диагнозов", - сказал Хамзаев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"
22 января, 12:01
Как подчеркнул депутат, объединение информации о заболеваниях пациентов со всех регионов в единую базу данных важно для мониторинга заболеваемости, а также для качества проводимого лечения. По его словам, передача анамнеза данных заболевания пациента поможет лучше понять выстраивание дальнейшей тактики лечения.
Хамзаев также отметил, что подобная практика ведения регистра уже существует с инфекционными заболеваниями, что позволяет своевременно реагировать и контролировать эпидемическую обстановку по стране.
"Кроме того, на основе данных регистра можно будет более точно прогнозировать потребность в лекарственных препаратах, медицинском оборудовании, специалистах и койко-местах. Это поможет избежать дефицита и повысить доступность медицинской помощи", - добавил он.
По мнению Хамзаева, возможность пользования регистром необходимо дать регионам: не только вносить данные по пациентам, а также иметь возможность анализировать заболеваемость региона по сравнению с другими.
"Польза от внедрения данного регистра должна быть видна в улучшении качества и доступности медицинской помощи. Благодаря лучшему планированию ресурсов и более точечному распределению помощи, пациенты смогут быстрее получать необходимое медицинское внимание. Государство сможет централизованно рассчитывать потребность в жизненно важных лекарствах, проводить закупку и направлять в регионы, что позволит снизить уровень коррупционных схем в отдельных регионах и гарантировать наличие лекарственных препаратов, которые необходимы пациентам", - заключил он.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мурашко рассказал о новой стратегии развития здравоохранения
9 декабря 2025, 15:26
 
ОбществоРоссияСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала