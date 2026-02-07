В России появится новый регистр данных о больных пациентах

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Регистр пациентов с неинфекционными заболеваниями появится в России с 1 марта и будет содержать 12 групп диагнозов, включая психические расстройства, болезни сердца, печени и легких, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев.

"С 1 марта в России вступит в силу новый порядок ведения федерального регистра лиц, страдающих определенными социально значимыми и хроническими неинфекционными заболеваниями. В регистр будут включены сведения о пациентах, страдающих сахарным диабетом, ишемическими болезнями сердца, сердечной недостаточностью, болезнями печени и легких, кардиомиопатией и другими болезнями, включая психические расстройства и расстройства поведения. Всего 12 групп диагнозов", - сказал Хамзаев

Как подчеркнул депутат, объединение информации о заболеваниях пациентов со всех регионов в единую базу данных важно для мониторинга заболеваемости, а также для качества проводимого лечения. По его словам, передача анамнеза данных заболевания пациента поможет лучше понять выстраивание дальнейшей тактики лечения.

Хамзаев также отметил, что подобная практика ведения регистра уже существует с инфекционными заболеваниями, что позволяет своевременно реагировать и контролировать эпидемическую обстановку по стране.

"Кроме того, на основе данных регистра можно будет более точно прогнозировать потребность в лекарственных препаратах, медицинском оборудовании, специалистах и койко-местах. Это поможет избежать дефицита и повысить доступность медицинской помощи", - добавил он.

По мнению Хамзаева, возможность пользования регистром необходимо дать регионам: не только вносить данные по пациентам, а также иметь возможность анализировать заболеваемость региона по сравнению с другими.