ПВО сбила десять украинских дронов над Брянской и Белгородской областями
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:39:00+03:00
2026-02-07T20:39:00+03:00
2026-02-07T20:45:00+03:00
