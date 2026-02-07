Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила десять украинских дронов над Брянской и Белгородской областями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 07.02.2026 (обновлено: 20:45 07.02.2026)
ПВО сбила десять украинских дронов над Брянской и Белгородской областями
ПВО сбила десять украинских дронов над Брянской и Белгородской областями - РИА Новости, 07.02.2026
ПВО сбила десять украинских дронов над Брянской и Белгородской областями
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
белгородская область
безопасность, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила десять украинских дронов над Брянской и Белгородской областями

МО РФ: ПВО сбила 10 украинских дронов над Брянской и Белгородской областями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Седьмого февраля текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Белгородской области и пять БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство расчета ЗРК - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала