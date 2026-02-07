ПВО сбила 168 украинских беспилотников за сутки

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 542 танка и других боевых бронированных машин, 1660 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 133 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 855 единиц специальной военной автомобильной техники.