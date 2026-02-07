https://ria.ru/20260207/pvo-2072876532.html
ПВО сбила 168 украинских беспилотников за сутки
Силы ПВО за сутки сбили 168 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:21:00+03:00
2026-02-07T12:21:00+03:00
2026-02-07T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Силы ПВО сбили 168 украинских БПЛА и одну управляемую авиабомбу за сутки