https://ria.ru/20260207/pvo-2072846221.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских дрона - РИА Новости, 07.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских дрона
За ночь в небе над российскими регионами сбили 82 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T07:27:00+03:00
2026-02-07T07:27:00+03:00
2026-02-07T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
брянская область
ростовская область
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волгоградская область
брянская область
ростовская область
саратовская область
орловская область
тверская область
курская область
астраханская область
белгородская область
воронежская область
калужская область
липецкая область
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, волгоградская область, брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины, беспилотники, саратовская область, орловская область, тверская область, курская область, астраханская область, белгородская область, воронежская область, калужская область, липецкая область, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область, Брянская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Саратовская область, Орловская область, Тверская область, Курская область, Астраханская область, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Липецкая область, Смоленская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских дрона
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских дрона