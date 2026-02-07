"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европа готовится к развороту в сторону президента России Владимира Путина из-за давления США, пишет Foreign Policy.
"Изменение европейской стратегии инициировано самим президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения, имеющего прямое отношение к европейской безопасности", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Европа находится на перепутье, она может либо передать ведение дел с Россией Трампу и не быть уверенной в результатах, либо проявить прагматичный подход и сама обратиться к Путину, несмотря на небывало низкий уровень двусторонних отношений с Москвой.
При этом в материале подчеркивается, что в Старом Свете раздаются голоса о необходимости прислушаться к призывам президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони о необходимости прямых переговоров с Россией, поскольку блок пытается постепенно, но уверенно снизить зависимость от Соединенных Штатов, особенно в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности.
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
