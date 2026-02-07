Рейтинг@Mail.ru
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина
09:41 07.02.2026 (обновлено: 11:59 07.02.2026)
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина - РИА Новости, 07.02.2026
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина
Европа готовится к развороту в сторону президента России Владимира Путина из-за давления США, пишет Foreign Policy. "Изменение европейской стратегии... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
владимир путин
россия
европа
сша
дональд трамп
эммануэль макрон
россия
европа
сша
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина

Foreign Policy: ЕС готовится к развороту в сторону Путина из-за давления США

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европа готовится к развороту в сторону президента России Владимира Путина из-за давления США, пишет Foreign Policy.

"Изменение европейской стратегии инициировано самим президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения, имеющего прямое отношение к европейской безопасности", — говорится в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:02
Издание отмечает, что Европа находится на перепутье, она может либо передать ведение дел с Россией Трампу и не быть уверенной в результатах, либо проявить прагматичный подход и сама обратиться к Путину, несмотря на небывало низкий уровень двусторонних отношений с Москвой.

При этом в материале подчеркивается, что в Старом Свете раздаются голоса о необходимости прислушаться к призывам президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони о необходимости прямых переговоров с Россией, поскольку блок пытается постепенно, но уверенно снизить зависимость от Соединенных Штатов, особенно в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности.

Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад
Вчера, 11:59
 
