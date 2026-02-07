Рейтинг@Mail.ru
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу - РИА Новости, 07.02.2026
08:24 07.02.2026 (обновлено: 09:32 07.02.2026)
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу - РИА Новости, 07.02.2026
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы латиноамериканской страны. РИА Новости, 07.02.2026
экономика, бразилия, россия, пшеница
Экономика, Бразилия, Россия, Пшеница
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу

Бразилия впервые с 2024 года закупила пшеницу из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы латиноамериканской страны.
Так, в январе местные импортеры ввезли отечественную продукцию на 10,9 миллиона долларов.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россия в 2025 году установила рекорд по импорту кофе из Бразилии
13 января, 02:42
В предыдущий раз Бразилия приобрела российское зерно в декабре 2024-го, но сумма тогда была в десять раз меньше — 1,1 миллиона долларов.
По итогам января Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран, включая Россию. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина (70,9 миллиона долларов), вслед за ней расположились Уругвай (12,8 миллиона) и Парагвай (11,7 миллиона).
Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
5 февраля, 17:33
 
ЭкономикаБразилияРоссияПшеница
 
 
