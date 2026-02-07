Протасевич назвал белорусскую оппозицию политическими банкротами

МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич заявил в интервью РИА Новости, что белорусские оппозиционеры ничего не представляют с точки зрения реальной политики и являются политическими банкротами.
Помилованная президентом Белоруссии в декабре 2025 года оппозиционер Мария Колесникова в интервью блогеру Юрий Дудю* (признан в РФ иноагентом) высказалась за начало диалога западных стран с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, против которого введены санкции, и за возвращение западных посольств в Минск.
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе Протасевича против оппозиции
24 декабря 2025, 15:48
«
"Что из себя сейчас представляет белорусская оппозиция в изгнании - они не представляют ровным счетом ничего с точки зрения реальной политики. Они политические банкроты. И поэтому, естественно, для того чтобы хоть как-то иметь возможность влиять на ситуацию внутри страны, им нужно иметь хоть какие-то рычаги влияния здесь", - сказал Протасевич.
Он считает призывы к переговорам позитивным импульсом.
«
"Я являюсь сторонником того, что, безусловно, нужно налаживать диалог. Более того, президент Соединенных Штатов, в принципе, показал, что это возможно и что это выгодная для всех сторон ситуация. Но важно помнить, для чего отчасти это делается", - сказал Протасевич.
В одной из своих программ на белорусском телевидении Протасевич сказал, что западные страны вместе с оппозицией готовят план по приходу к власти в Белоруссии в 2030 году, и одним из пяти пунктов плана назвал "дипломатическое прикрытие" и "возвращение послов ЕС в Беларусь, восстановление коммуникации с официальным Минском", чтобы оказать прямое давление на формирующие политику круги.
Протасевич заявил, что не общается с Сапегой
1 ноября 2025, 19:22
На вопрос, укладываются ли предложения Колесниковой в этот план, Протасевич ответил: "Укладывается частично".
«
"Важно понимать, что то, что озвучивает Мария, это в целом те вещи, которые до этого озвучивали ее сторонни по политическому движению, начало которому положил Виктор Бабарико. Это как отдельное явление, даже в среде оппозиции называют "бабариканцы". Они выступают за последовательный диалог и так далее. Но важно понимать, что это тоже не просто так, они в этом в той или иной степени точно так же заинтересованы", - сказал Протасевич.
По его словам, цели здесь разные.
«
"Кто-то заинтересован в том, чтобы элементарно иметь возможность вернуться домой. Кто-то заинтересован в том, чтобы получить какой-то, говоря современным языком, политический профит из этой ситуации, безусловно", - сказал он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Лукашенко высказался о диалоге с выехавшей из Белоруссии оппозицией
26 января 2025, 11:55