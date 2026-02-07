Разведчик Протасевич раскритиковал заявления белорусских оппозиционеров

МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич заявил в интервью РИА Новости, что высказывания оппозиционеров показывают их политический инфантилизм.

Помилованная президентом Белоруссии в декабре 2025 года оппозиционер Мария Колесникова накануне в интервью блогеру Юрий Дудю* высказала свое мнение по ситуации в Белоруссии и оппозиции.

"Мария производит впечатление очень такого доброго человека, но, на мой взгляд, ее вера в чудо, вера в лучшее, вера в людей все-таки признак определенного, тем более политического, инфантилизма. И, честно говоря, меня берут большие сомнения в плане какой-то успешной ее политической карьеры с учетом ее, может быть, чрезмерной веры в некое неопределенное светлое будущее, веры в каких-то единорогов и в какие-то сказочные вещи", - сказал РИА Новости Протасевич.

Собеседник агентства подчеркнул, это его видение.

Протасевич уточнил, что в ноябре 2024 года посетил Колесникову в тюрьме, чтобы узнать о состоянии ее здоровья.

Колесникова сказала, что Протасевич приехал с ее отцом, но потребовал дать ему интервью, если она хочет встретиться с отцом.

"Мария сама подтвердила какие-то общеизвестные факты о том, что я действительно приехал с ее отцом. Мы спокойно поговорили, и единственное уточнение - это было скорее не интервью, а мое желание узнать вообще о состоянии Марии, о том, с какими, может быть, сложностями или трудностями она сталкивается, как состояние ее здоровья, потому что было достаточно много манипуляций", - сказал Протасевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 18 декабря 2025 года на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщил, что отец оппозиционерки Марии Колесниковой просил о встрече с дочкой, поскольку оппозиция начала писать, что Колесникова умирает. По словам Лукашенко, отец посмотрел дочку: "живая, здоровая, цветущая женщина, играет на флейте".

Лукашенко 13 декабря принял решение о помиловании 123 граждан ряда стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди помилованных были оппозиционные деятели Мария Колесников и Виктор Бабарико. Колесникова в сентябре 2021 года была приговорена к 11 годам колонии общего режима по нескольким статьям УК, включая заговор с целью захвата власти неконституционным путем и создание экстремистского формирования. Ее внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.