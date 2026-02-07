https://ria.ru/20260207/privivka-2072828195.html
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита - РИА Новости, 07.02.2026
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита
Проводить вакцинацию от клещевого энцефалита у детей можно с 4-летнего возраста, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T02:01:00+03:00
2026-02-07T02:01:00+03:00
2026-02-07T02:01:00+03:00
общество
приморский край
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/39/1519403996_0:0:4214:2371_1920x0_80_0_0_044bee8c2bdf209b8e133e8e2f435265.jpg
https://ria.ru/20260205/entsefalit-2072341162.html
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/39/1519403996_0:0:3744:2808_1920x0_80_0_0_9e3ce11a72ab9df86a7728fe7fdb3f52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, здоровье - общество
Общество, Приморский край, Здоровье - Общество
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита
РИА Новости: детей можно прививать от клещевого энцефалита с четырех лет
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Проводить вакцинацию от клещевого энцефалита у детей можно с 4-летнего возраста, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Вакцинации подлежат практически здоровые люди с 4-летнего возраста. Обязательным прививкам должны быть подвергнуты те, кто постоянно или временно находится в лесу в весенне-летний период", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, для профилактики клещевого энцефалита используется высокоэффективные вакцины отечественного и импортного производства. Вакцинация не даёт никаких серьёзных осложнений и не нарушает трудоспособности, отметила врач.
Клещи начинают просыпаться весной при положительных температурах и могут быть активны весь теплый сезон, в том числе в начале осени. Через укус клеща может передаться клещевой энцефалит. Он протекает с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к инвалидности. Вакцинация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту, это наиболее эффективный метод профилактики.