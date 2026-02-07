Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита
02:01 07.02.2026
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита
Проводить вакцинацию от клещевого энцефалита у детей можно с 4-летнего возраста, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
общество
приморский край
здоровье - общество
приморский край
общество, приморский край, здоровье - общество
Общество, Приморский край, Здоровье - Общество
Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита

РИА Новости: детей можно прививать от клещевого энцефалита с четырех лет

Клещ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Проводить вакцинацию от клещевого энцефалита у детей можно с 4-летнего возраста, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Вакцинации подлежат практически здоровые люди с 4-летнего возраста. Обязательным прививкам должны быть подвергнуты те, кто постоянно или временно находится в лесу в весенне-летний период", - рассказала собеседница агентства.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита
5 февраля, 00:47
По ее словам, для профилактики клещевого энцефалита используется высокоэффективные вакцины отечественного и импортного производства. Вакцинация не даёт никаких серьёзных осложнений и не нарушает трудоспособности, отметила врач.
Клещи начинают просыпаться весной при положительных температурах и могут быть активны весь теплый сезон, в том числе в начале осени. Через укус клеща может передаться клещевой энцефалит. Он протекает с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к инвалидности. Вакцинация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту, это наиболее эффективный метод профилактики.
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
12 марта 2025, 02:48
 
