Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Проводить вакцинацию от клещевого энцефалита у детей можно с 4-летнего возраста, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Вакцинации подлежат практически здоровые люди с 4-летнего возраста. Обязательным прививкам должны быть подвергнуты те, кто постоянно или временно находится в лесу в весенне-летний период", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, для профилактики клещевого энцефалита используется высокоэффективные вакцины отечественного и импортного производства. Вакцинация не даёт никаких серьёзных осложнений и не нарушает трудоспособности, отметила врач.