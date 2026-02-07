Рейтинг@Mail.ru
Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/prezident-2072915645.html
Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29
Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 07.02.2026
Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что передача прежними властями республики истребителей МиГ-29 Украине без адекватной замены была ошибкой. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:47:00+03:00
2026-02-07T17:47:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
петер пеллегрини
facebook
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954487812_0:111:1401:899_1920x0_80_0_0_aaf050da0e18aa91870ccdc56f297bb1.jpg
https://ria.ru/20260207/polsha-2072853317.html
https://ria.ru/20260206/slovakiya-2072759867.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954487812_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_833e2de06e0dd89da9b1fac9343f6777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, петер пеллегрини, facebook, нато, миг-29, зрк с-300
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Facebook, НАТО, МиГ-29, ЗРК С-300
Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29

Пеллегрини назвал передачу Киеву МиГ-29 без адекватной замены ошибкой

CC BY-SA 2.0 / Rob Schleiffert / MiG-29UBS SlovakiaИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Rob Schleiffert / MiG-29UBS Slovakia
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что передача прежними властями республики истребителей МиГ-29 Украине без адекватной замены была ошибкой.
В четверг прокурор Растислав Ремета сообщил, что дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыты, поскольку не было доказано, что этими действиями республике был нанесен ущерб. По словам Реметы, срок службы переданной Киеву техники был исчерпан, а у Словакии якобы не было достаточных ресурсов для ее обслуживания.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России
Вчера, 09:09
"По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей. Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы улететь из Словакии на Украину", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
Он рассказал, что, еще будучи премьер-министром, лично испытывал истребитель МиГ-29, самолет был способен выполнять все свои задачи.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение прокуратуры закрыть дела о передаче военной техники Украине политически мотивированным. По его мнению, прокуратура пытается таким образом защитить бывшее руководство страны, которое принимало решение о передаче военной техники Украине. Фицо заявил, что словацкие истребители "были не только боеспособными, но и модернизированными в соответствии со стандартами НАТО".
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Словакии на здании парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины
6 февраля, 17:41
 
В миреСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоПетер ПеллегриниFacebookНАТОМиГ-29ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала