Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты

"В 2026 году свыше десяти миллиардов рублей будет направлено на предоставление гражданам сертификатов на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Распоряжение о распределении таких документов подписал председатель правительства Михаил Мишустин ", — говорится в релизе.

Сертификаты позволят получателям улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты с необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.