https://ria.ru/20260207/pravitelstvo-2072859946.html
Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты
Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты - РИА Новости, 07.02.2026
Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты
На жилищные сертификаты россиянам выделили более десяти миллиардов рублей, сообщили в правительстве. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:04:00+03:00
2026-02-07T10:04:00+03:00
2026-02-07T11:27:00+03:00
россия
байконур (город)
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
https://ria.ru/20260205/zhile-2072348318.html
https://ria.ru/20260201/mironov-2071569380.html
россия
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, байконур (город), михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, правительство рф
Россия, Байконур (город), Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Правительство РФ
Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты
Правительство выделило более 10 млрд руб на жилищные сертификаты