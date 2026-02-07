Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты - РИА Новости, 07.02.2026
10:04 07.02.2026
Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На жилищные сертификаты россиянам выделили более десяти миллиардов рублей, сообщили в правительстве.
«

"В 2026 году свыше десяти миллиардов рублей будет направлено на предоставление гражданам сертификатов на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Распоряжение о распределении таких документов подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.

Сертификаты позволят получателям улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты с необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.
"Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", — уточнили в правительстве.
На эту меру поддержки могут рассчитывать чернобыльцы, вынужденные переселенцы, россияне, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.
