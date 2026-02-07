https://ria.ru/20260207/pozhar-2072841642.html
На предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
Пожар начался на одном из предприятий Конаковского округа Тверской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает правительство региона со ссылкой... РИА Новости, 07.02.2026
На предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
