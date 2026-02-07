Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети Х

Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства".

Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. "Информируем, что нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было", - отмечается в сообщении.