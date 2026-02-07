https://ria.ru/20260207/polsha-2072864869.html
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 07.02.2026
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 07.02.2026
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости.
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети Х
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. "Информируем, что нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было", - отмечается в сообщении.
"Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - указало командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО, в частности ВВС ФРГ, чьи самолеты принимали участие в вылете, и ВС Нидерландов за поддержку системами ПВО.