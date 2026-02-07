Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение властей Польши отправить истребители МиГ-29 Украине будет означать объявление войны России со стороны страны, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил журналистам, что Польша готова отдать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны.
По словам финского политика, страны Евросоюза все больше вовлекаются в украинский конфликт, что в какой-то момент может привести к "эскалации с Россией".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
