Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение властей Польши отправить истребители МиГ-29 Украине будет означать объявление войны России со стороны страны, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По словам финского политика, страны Евросоюза все больше вовлекаются в украинский конфликт, что в какой-то момент может привести к "эскалации с Россией".