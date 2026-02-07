Рейтинг@Mail.ru
09:09 07.02.2026 (обновлено: 13:08 07.02.2026)
Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России
Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России
Политик Мема: передача Польшей МиГ-29 Киеву станет объявлением войны России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение властей Польши отправить истребители МиГ-29 Украине будет означать объявление войны России со стороны страны, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил журналистам, что Польша готова отдать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Польше подняли в воздух военные самолеты из-за якобы активности России
Вчера, 08:08
"Туск хочет поставить Украине истребители МиГ-29 против России. Это будет объявлением войны России со стороны Польши", — написал Мема в соцсети X.
По словам финского политика, страны Евросоюза все больше вовлекаются в украинский конфликт, что в какой-то момент может привести к "эскалации с Россией".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении
6 февраля, 14:50
 
В миреУкраинаРоссияПольшаДональд ТускВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМиГ-29
 
 
