В Польше подняли в воздух военные самолеты из-за якобы активности России

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы "активности" России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

"В связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации... на Украине ... в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", - утверждается на странице оперативного командования в соцсети X

Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.