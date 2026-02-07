https://ria.ru/20260207/polsha-2072849076.html
В Польше подняли в воздух военные самолеты из-за якобы активности России
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы "активности" России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T08:08:00+03:00
В Польше подняли в воздух военные самолеты из-за якобы активности России
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы "активности" России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"В связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации... на Украине
... в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", - утверждается на странице оперативного командования в соцсети X
.
Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за "активности российской авиации" на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).