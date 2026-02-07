https://ria.ru/20260207/politsiya-2072907678.html
В Британии при нападении с ножом пострадали три студента
В Британии при нападении с ножом пострадали три студента - РИА Новости, 07.02.2026
В Британии при нападении с ножом пострадали три студента
Трое студентов получили ранения в результате нападения с ножом в графстве Суррей на юго-востоке Великобритании, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию и... РИА Новости, 07.02.2026
В Британии при нападении с ножом пострадали три студента
Mirror: в Британии ранили троих студентов в результате нападения с ножом