В Британии при нападении с ножом пострадали три студента
16:47 07.02.2026
В Британии при нападении с ножом пострадали три студента
Трое студентов получили ранения в результате нападения с ножом в графстве Суррей на юго-востоке Великобритании, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию
в мире
суррей
великобритания
лондон
суррей
великобритания
лондон
в мире, суррей, великобритания, лондон
В мире, Суррей, Великобритания, Лондон
В Британии при нападении с ножом пострадали три студента

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Трое студентов получили ранения в результате нападения с ножом в графстве Суррей на юго-востоке Великобритании, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию и представителя университета.
"Трое мужчин получили ножевые ранения на железнодорожной станции Эгхэм в Суррее в пятницу", - пишет издание.
Подозреваемого мужчину возрастом около 30 лет задержали. Пострадавшим, которые обучаются в одном из университетов Лондона, оказывается помощь, угрозы их жизни нет. В общей сложности ранения получили четыре человека.
В полиции полагают, что в стычке могли участвовать две группы лиц, незнакомые друг с другом.
