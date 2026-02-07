Рейтинг@Mail.ru
"Предстоит борьба". На Западе предрекли раскол в Европе из-за России
15:37 07.02.2026 (обновлено: 16:07 07.02.2026)
"Предстоит борьба". На Западе предрекли раскол в Европе из-за России
"Предстоит борьба". На Западе предрекли раскол в Европе из-за России
в мире
россия
европа
бельгия
дмитрий песков
евросоюз
politico
"Предстоит борьба". На Западе предрекли раскол в Европе из-за России

Politico: полный запрет стали из России может привести к расколу в ЕС

© РИА Новости / Александр Коркка | Перейти в медиабанкГотовая продукция металлургического комбината
© РИА Новости / Александр Коркка
Готовая продукция металлургического комбината. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Полный запрет стали из России может привести к расколу в ЕС, пишет Politico.
"Призыв к запрету на российскую сталь ставит парламент в положение, когда ему предстоит борьба со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Приведет к расколу". На Западе забили тревогу из-за решения Германии
6 февраля, 18:55
Отмечается, что ранее ЕС приложил "немало усилий", чтобы добиться введения 50-процентных пошлин на импорт российской стали осенью 2025 года. По данным газеты, несмотря на введение ограничений, поставки полуфабрикатов увеличились на 8,4 процента.
В материале подчеркнули, что импорт стали, а также основной продукции из стали из России был формально запрещен еще в 2022 году, однако некоторые страны союза — например, Бельгия, Чехия и Италия — продолжили закупать полуфабрикаты, оправдывая это отсутствием альтернативных источников поставок.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Депутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России
6 февраля, 02:11
 
