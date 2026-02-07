"Предстоит борьба". На Западе предрекли раскол в Европе из-за России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Полный запрет стали из России может привести к расколу в ЕС, пишет Politico.
"Призыв к запрету на российскую сталь ставит парламент в положение, когда ему предстоит борьба со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности", — говорится в публикации.
Отмечается, что ранее ЕС приложил "немало усилий", чтобы добиться введения 50-процентных пошлин на импорт российской стали осенью 2025 года. По данным газеты, несмотря на введение ограничений, поставки полуфабрикатов увеличились на 8,4 процента.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
