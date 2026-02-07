В Сочи 8 и 9 февраля ожидаются ливни с грозой

СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Сильные дожди и ливни с грозой ожидаются в Сочи и ФТ"Сириус" 8 и 9 февраля, в эти дни прогнозируется подъем уровня воды в реках до опасных отметок, оползневые процессы и сход селей, сообщили в сочинской администрации.

Все оперативные службы приведены у состояние повышенной готовности по поручению главы Сочи Андрея Прошунина.

"По данным Росгидрометцентра, в течение 8 и 9 февраля на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидаются гидрометеорологические "опасные явления": сильные дожди, ливни, местами с грозой. Прогнозируется подъем уровня воды в реках с возможным превышением опасных отметок, а также возрастает риск схода селей и активизации оползневых процессов", - говорится в сообщении.

Местные власти предупредили о мокром снеге с налипанием на провода и деревья в предгорных и горных зонах курорта, а также о гололедице на дорогах. Сильный снегопад и повышенная лавинная опасность ожидаются на высотах более 1000 метров над уровнем моря.