В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 07.02.2026
15:42 07.02.2026 (обновлено: 15:56 07.02.2026)
В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов
В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 07.02.2026
В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов
Пустой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне станций Качалино – Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает Южная транспортная... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
волгоградская область
южная транспортная прокуратура
приволжская железная дорога
волгоградская область
происшествия, волгоградская область, южная транспортная прокуратура, приволжская железная дорога
Происшествия, Волгоградская область, Южная транспортная прокуратура, Приволжская железная дорога
В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов

В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов, пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 7 фев - РИА Новости. Пустой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне станций Качалино – Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает Южная транспортная прокуратура в субботу.
«

“Сегодня, 7 февраля 2026 года, на перегоне станций Качалино – Котлубань Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет”, - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ведомство начало проверку после инцидента, а также взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
ПроисшествияВолгоградская областьЮжная транспортная прокуратураПриволжская железная дорога
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
