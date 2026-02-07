https://ria.ru/20260207/poezd-2072898454.html
В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов
Пустой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне станций Качалино – Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает Южная транспортная... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
волгоградская область
южная транспортная прокуратура
приволжская железная дорога
волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область, Южная транспортная прокуратура, Приволжская железная дорога
