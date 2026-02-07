В Волгоградской области вагон товарного поезда сошел с рельсов

“Сегодня, 7 февраля 2026 года, на перегоне станций Качалино – Котлубань Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет”, - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале .

Отмечается, что ведомство начало проверку после инцидента, а также взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.