В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд - РИА Новости, 07.02.2026
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд
Женщина поскользнулась и упала на железнодорожном переходе на станции в Тульской области, получив несовместимые с жизнью травмы от грузового поезда, сообщила в... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
тульская область
плавск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская железная дорога
тульская область
плавск
россия
Новости
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд
На ж/д станции Плавск женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд