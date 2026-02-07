Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/poezd-2072879371.html
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд - РИА Новости, 07.02.2026
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд
Женщина поскользнулась и упала на железнодорожном переходе на станции в Тульской области, получив несовместимые с жизнью травмы от грузового поезда, сообщила в... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:59:00+03:00
2026-02-07T12:59:00+03:00
происшествия
тульская область
плавск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072878538_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_d927510a45d23c9297ac72340f1c5bcd.jpg
https://ria.ru/20260201/vagon-2071573713.html
тульская область
плавск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072878538_152:0:1280:846_1920x0_80_0_0_acb3e6feddc4074901817530e71701ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, плавск, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога
Происшествия, Тульская область, Плавск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская железная дорога
В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд

На ж/д станции Плавск женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСтанция Плавск в Тульской области, где женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд
Станция Плавск в Тульской области, где женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Станция Плавск в Тульской области, где женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 7 фев — РИА Новости. Женщина поскользнулась и упала на железнодорожном переходе на станции в Тульской области, получив несовместимые с жизнью травмы от грузового поезда, сообщила в субботу пресс-служба СК на транспорте.
«
"В ходе следствия установлено, что 6 февраля 2026 года на пешеходном переходе, расположенном на 257-м км железнодорожной станции Плавск Московской железной дороги, в Тульской области, женщина поскользнулась и упала. Вследствие этого она получила травмы, несовместимые с жизнью, от грузового поезда", - говорится в сообщении ведомства на платформе МАХ.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).
Последствия схода 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов
1 февраля, 17:51
 
ПроисшествияТульская областьПлавскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала