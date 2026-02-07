В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал

САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Десятки человек в Саратовской области задействованы в розыске 15-летнего подростка, который ушел из дома в четверг и пропал, сообщают в ГУМВД и поисковом отряде "Лиза Алерт".
"Сотрудниками МУ МВД России "Энгельсское" разыскивается 15-летний Султан Мелолю. 5 февраля текущего года около 15.00 (14.00 мск – ред.) он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района и пропал. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет: черная куртка с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки", - говорится в ориентировке областного ГУМВД.
В поисковом отряде "Лиза Алерт" Саратовской области сообщили в своем Telegram-канале, что в пятницу в поисках подростка участвовало 83 человека. Помимо добровольцев отряда к поискам присоединились жители Привольного и окрестных населённых пунктов. В субботу, по данным на 12.00 мск, в штабе зарегистрировались 48 человек, однако мальчик пока не найден.
Поиски осложняются сильными морозами. По ночам температура в регионе опускается до -25 градусов и ниже. Участники розыска проверили заброшенные территории в районе пропажи подростка, осмотрели входы в лесопосадки и обочины дорог, осматривается береговая линия Волги.
