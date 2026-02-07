Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/podrostok-2072885148.html
В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал
В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал - РИА Новости, 07.02.2026
В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал
Десятки человек в Саратовской области задействованы в розыске 15-летнего подростка, который ушел из дома в четверг и пропал, сообщают в ГУМВД и поисковом отряде РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:47:00+03:00
2026-02-07T13:47:00+03:00
происшествия
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Саратовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал

В Саратовской области ищут ушедшего из дома 15-летнего подростка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Десятки человек в Саратовской области задействованы в розыске 15-летнего подростка, который ушел из дома в четверг и пропал, сообщают в ГУМВД и поисковом отряде "Лиза Алерт".
"Сотрудниками МУ МВД России "Энгельсское" разыскивается 15-летний Султан Мелолю. 5 февраля текущего года около 15.00 (14.00 мск – ред.) он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района и пропал. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет: черная куртка с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки", - говорится в ориентировке областного ГУМВД.
В поисковом отряде "Лиза Алерт" Саратовской области сообщили в своем Telegram-канале, что в пятницу в поисках подростка участвовало 83 человека. Помимо добровольцев отряда к поискам присоединились жители Привольного и окрестных населённых пунктов. В субботу, по данным на 12.00 мск, в штабе зарегистрировались 48 человек, однако мальчик пока не найден.
Поиски осложняются сильными морозами. По ночам температура в регионе опускается до -25 градусов и ниже. Участники розыска проверили заброшенные территории в районе пропажи подростка, осмотрели входы в лесопосадки и обочины дорог, осматривается береговая линия Волги.
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
25 апреля 2025, 01:14
 
ПроисшествияСаратовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала